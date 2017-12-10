Hareket Halindeki Otomobil Yandı

Adana'da hareket halindeki otomobil, sürücüsünün benzinden LPG'ye geçtiği sırada alev alarak yandı.

Adana'da hareket halindeki otomobil, sürücüsünün benzinden LPG'ye geçtiği sırada alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Alcan yönetimindeki 01 BS 496 plakalı otomobil, Ege Bağatur Bulvarında seyir halindeyken sürücüsünün benzinden LPG'ye geçiş yaptığı sırada bir anda alev aldı. Alev topuna dönen otomobili durdurup yanındaki çocuklarını da alarak araçtan uzaklaşan sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelip yangına müdahale edip söndürdü. Ancak yanan otomobil demir yığınına döndü.