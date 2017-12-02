Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası’na Katılımcı Yönetim Modeli

Harita Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin önümüzdeki Ocak ayında gerçekleşecek seçimleri öncesi yönetim kurulu üyeliğine talip olan Ali...

Harita Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin önümüzdeki Ocak ayında gerçekleşecek seçimleri öncesi yönetim kurulu üyeliğine talip olan Ali Ekber Gül, katılımcı bir yönetim anlayışı ortaya koymak istediklerini söyledi.

Harita Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde ekibiyle birlikte yapacakları hakkında açıklamada bulunan Ali Ekber Gül, ekip olarak odayı daha iyi yönetebileceklerine inandıklarını ve meslektaşlarının sorunlarıyla ilgili daha aktif çözümler üreteceklerini söyledi. Sosyal projelerde aktif ve katılımcı rol alacaklarını ve meslektaşlarının sorunlarını sahiplenerek çözeceklerini ifade eden Gül, oda üyelerinin yaşadıkları çok sayıda sorun olduğuna da dikkat çekti.

Demokratik yönetim anlayışına sahip bir ekip olarak yola çıktıklarını dile getiren Gül, "Amacımız tüm üyelerimizi kucaklayan ve meslektaşlarımızı daha iyi temsil eden bir oda yönetimi oluşturmak. harita kadastro mühendisliğinin gelişmekte olan iş olanakları içinde etki ve becerisinin artırılması için çalışacağız. Hem kendi meslektaşlarımızın sorunlarını çözen, hem de toplumun sorunlarını mesleki ilgi alanlarımızda sahipleneceğimiz bir anlayış geliştireceğiz" dedi.

Kamu adına üretilen projeleri takip etmek ve kamuoyunu yönlendirmek adına çalışmalarda bulunacaklarını dile getiren Ali Ekber Gül, "Tüm üyelerimizin sorunlarının takipçisi olmak için temsilciliklerimizle devamlı iletişim halinde bulunacağız. Kamuda çalışanların sorunlarını da sahipleneceğiz. Üniversitelerle işbirliği yaparak çalıştay, sempozyum ve kongre gibi bilimsel etkinlikler düzenleyeceğiz. Genç meslektaşlarımızın oda ile bağını güçlendirecek projeler üreteceğiz. Oda olarak Türkiye'nin ilk harita müzesinin kurulma aşamasında katkı koyarak Ege Bölgesinde açılması için çalışmalarda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

"En ciddi sorun fiyat kırımı"

Sektördeki en ciddi sorunların başında fiyat kırımı geldiğinin altını çizen Gül, "Bundan dolayı meslektaşlarımız yaptıkları işin ve verdikleri emeğin karşılığını hak ettikleri oranda alamıyorlar. Ayrıca kendimizi kamuoyunda yeterince tanıtamıyoruz. Oysa hayatın her alanında varız ve çok önemli bir görevi icra ediyoruz. Hala halkımız bize topoğraf gözüyle bakıyor. Oysa gelişme, kentleşme ve kalkınma alanlarında biz varız. Her türlü yatırımın vazgeçilmez üyesiyiz. Kısaca yeraltında, yerüstünde, denizde, havada akla gelen tüm imalatlarda biz varız. Bu anlamda kendimizi ve yaptığımız işi kamuoyuna doğru aktarmamız gerekiyor. Bunun için de sosyal projeler üretmeli ve bu projeleri toplumla buluşturmalıyız. Bu nedenlerle gönüllülük esasıyla çalışmak üzere oda yönetim kuruluna aday olduk. Değerli üyelerimizin tercihi ve katkısıyla görevlendirilirsek kentsel dönüşümler ilgili halkımızın sorunlarını çözmek ve mutlu kılmak için ücretsiz danışmanlık hizmeti vereceğiz. Yerel yönetimlerle işbirliği içinde halkın da katılımcı olacağı, beklenti ve düşüncelerini aktaracağı konferanslar düzenleyeceğiz. Böylelikle toplumumuza ve meslektaşlarımıza hizmet edeceğiz" diye konuştu.