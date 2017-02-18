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Harmancık’a Büyükşehir’den Eğitim Desteği

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Harmancık’a Büyükşehir’den Eğitim Desteği
Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitimde kaliteyi artıran hizmetlerine tüm ilçelerde devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitimde kaliteyi artıran hizmetlerine tüm ilçelerde devam ediyor. Bu kapsamda, Harmancık İmam Hatip Ortaokulu'nun yapımı ile ilgili protokol, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile hayırsever işadamları Muhammed Etkeser ve Celal Demir tarafından imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla yapılan çalışmalarda eğitim kurumlarını yenilemeye devam ederken, hayırseverlerin de destekleri sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile hayırsever işadamları Muhammed Etkeser ve Celal Demir, Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda bir araya geldi. Harmancık İmam Hatip Ortaokulu'nun yapımı ile ilgili protokole imza atan Başkan Altepe ile Etkeser ve Demir, hızla gelişen Bursa'da bir eğitim kurumuna destek olmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

"Gençlerimizin kaliteli eğitimi çok önemli"

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'da eğitim faaliyetlerini çok önemsediklerini anlatarak, "Bir ilim irfan yuvasının daha protokolünü yapıyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz hayırsever işadamlarımız. Muhammed Etkeser ve Celal Demir ile birlikte güzel bir okul projesine daha imza atmış oluyoruz" dedi.

Başkan Altepe, Türkiye'nin ve Bursa'nın günden güne daha da geliştiğini ifade ederek, "Gençlerimiz, bizim geleceğimizdir. Bursa'nın tüm ilçelerinde eğitim kalitesinin artmasına yönelik çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. İhtiyacı olan okulları yeniliyoruz. Büyükşehir'in en fazla destek verdiği yerlerden olan dağ yöresinde Harmancık ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu için imza attık. 3 bin 200 metrekare inşaat alanlı ve 12 derslikli okul, mevcut bina yıkılarak yeniden inşa edilecek" diye konuştu.

Başkan Altepe, bu konuda büyük talep aldıklarını söyleyerek Harmancık'ta uzun yıllardır beklenen bir projenin daha gerçekleşeceğini vurguladı.

Hayırsever işadamı Muhammed Etkeser de Bursa'daki gelişimi ve büyümeyi desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Bunlar bizi mutlu eden projeler. İnşallah imkanlar arttıkça bu hizmetlerin daha fazlasını yaparız. Bursa'ya hizmete hep beraber devam edeceğiz" dedi.

Hayırsever işadamı Celal Demir ise Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime desteklerine bir katkı da kendilerinin koyacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Altepe, konuklarına el yapımı Yeşil Türbe çinisi hediye etti.

Harmancık’a Büyükşehir’den Eğitim Desteği

Harmancık’a Büyükşehir’den Eğitim Desteği

Harmancık’a Büyükşehir’den Eğitim Desteği

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