Harmancık’ta Yılmaz Ataş Dönemi

AK Parti 6. Olağan kongre dönemi kapsamında Harmancık ilçe kongresi yapıldı.

AK Parti Harmancık İlçe Başkanı görevini Yılmaz Ataş devraldı.

AK Parti 6. Olağan kongre dönemi kapsamında Harmancık ilçe kongresi yapıldı. Harmancık Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen kongreye AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İçişleri geçmiş dönem Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Cemalettin Kani Torun, Osman Mesten, il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları, STK temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kongre sonucunda delegelerin kullandığı 154 oyun 149'unu alan Yılmaz Ataş ve ekibi görevi mevcut başkan Hasan Hüseyin Temel'den devraldı.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Harmancık teşkilatlarının, Bursa'da partilerine verdiği desteğe vurgu yaptı. Salman, "Harmancık ilçemiz ve dağ bölgemiz her seçimde AK Partili kadrolara olan güvenini her dönemde sandıklara yansıttı. Teşkilatlarımızda ülkemizin geleceğine katkı koymak için gece gündüz demeden çalıştı. Şimdi hizmet yarışımızda bir bayrak değişimi yaşanıyor. Hasan Hüseyin Temel Başkanımız ve ekibi partimizi en güzel şekilde temsil, inanıyorum ki yeni dönemde de hep birlikte nice güzel işlere imza atacağız. Kongremiz hayırlara vesile olsun" dedi.

Öte yandan Harmancık'ta Yılmaz Ataş başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

"Yılmaz Ataş, Yakup Bayram, Kazım Oruç, Fatma Özdemir, Muhammer Erin, Ali Tektaş, İlyas Kömürcü, Canip Aydın, Asuman Yılmaz, Muharrem Ok, Ercan Gülenç."