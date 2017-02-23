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Harp Silahı Görünümlü Yivsiz Tüfeklerin Taşınması Yasaklandı

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Harp Silahı Görünümlü Yivsiz Tüfeklerin Taşınması Yasaklandı
Adıyaman Valiliği tarafından olağanüstü hal süresince harp silahı görünümlü yivsiz tüfeklerin Adıyaman sınırları içerisinde taşınması, nakli...

Adıyaman Valiliği tarafından olağanüstü hal süresince harp silahı görünümlü yivsiz tüfeklerin Adıyaman sınırları içerisinde taşınması, nakli ve kullanılması yasaklandı.

Adıyaman Valiliği tarafından harp silahı görünümlü yivsiz tüfeklerin yasaklanmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "2521 sayılı kanun ve üretim esaslarına ilişkin TS 870 standartlarına aykırı olmayan silahlardan güvenlik kuvvetlerimizce ve dünya ordularında kullanılan M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin taşınarak özellikle terör olaylarını yaşandığı bölgelerde bu silahları taşıyanlarla ilgili olarak, avcı- terör örgütü mensubu ayrımı konusunda tereddütler yaşanabilir" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde uzun namlulu ve tam otomatik harp silahına benzerliğinin yanlış anlamlara ve müessir olaylara sebebiyet verebilir. Terör olaylarının yaşandığı bölgelerde ruhsatlı olsa dahi güvenlik kuvvetlerince kullanılan uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahı görünümünde olan yivsiz tüfeklerin taşınması ve kullanımının kısıtlanabileceği, TS 870 standartlarına uygun olan bu silahların satışı veya ruhsatlandırılması hususunda herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceği, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11'inci maddesinde " Bu kanunun 3. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9. Maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirlerde alınabilir ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak" hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda Adıyaman Valiliğinin 16.02.2017 tarihli olurları ile bildirilen konular gereği M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin olağanüstü hal süresince Adıyaman İli sınırları içerisinde taşınması, nakli veya kullanılması yasaklanmıştır."

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