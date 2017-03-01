Harran Üniveristesi Okullarda Seminer Düzenliyor

Harran Üniversitesinin 25'inci kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerine hastalıklar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Harran Üniversitesinin 25'inci kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerine hastalıklar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nebiye Yentür Doni, Eyyübiye ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "yakarca, anofel, sivrisinek, kene ile bulaşan hastalıklar sıtma, şark çıbanı, kırım kongo kanamalı ateşi hastalıkları konularında seminer düzenledi. Düzenlenen seminerle ilgili açıklama yapan Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nebiye Yentür Doni, "Bu eğitimler vesilesi ile sağlık konusunda ihtiyaç duyduğumuz bilgileri okul müdürlüklerimizin de katkılarıyla gençlere aşılayacağımıza inanıyorum. Bu sayede bedenen ve zihnen daha sağlıklı bireyler ve nesiller yetişeceğini düşünüyorum. Sivrisineklerin hastalık etkenlerini, hasta insandan alıp diğer sağlam insanlara bulaştırmada önemli bir araçtır. Yakarca, sinek, sivrisinek, kene gibi hastalık yayıcı zararlıların bulaştırma yöntemlerini, bunlarla mücadelenin nasıl yapılacağı, korunma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz" dedi.

"Öğretmenler öğrencilerini bilgilendirmelidir"

Yrd. Doç. Dr. Nebiye Yentür Doni, açıklamasının devamında, "Özellikle çocukların bulaşıcı hastalıklardan korunması konusunda öğretmenlere büyük sorumluluk düşüyor. Öğrencileri hijyen davranışları konusunda bilgilendirmek, gözlemlemek ve gerekirse uyarmak konusunda ihmalkar davranmamalıdır. Bölgemizde görülen şark çıbanı, sıtma gibi hastalıklardan korunmanın en iyi yolu ise hem hasta için hem de toplumu koruma adına hasta bireyin belirlenmesi, erken tanı konulması ve tedaviye başlanmasıdır" şeklinde konuştu.