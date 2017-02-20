Harran Üniversitesi Aşçıları Yeni Bir Ödül Aldı

Katıldıkları yarışmalardan her zaman ödülle dönen Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO öğrencileri 15. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Gastronomi...

Katıldıkları yarışmalardan her zaman ödülle dönen Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO öğrencileri 15. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Gastronomi Festivalinde yine derece yaparak Şanlıurfa'ya bir madalya daha kazandırdılar.

İstanbul'da düzenlenen 15. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Gastronomi Festivaline katılan Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO Aşçılık Programı öğrencileri başarılı bir sunumun ardından Bronz madalya aldılar.

Öğrencilerin yarışmaya katılmasında ve hazırlanmasında Aşçılık Programı öğretim elemanları Öğr. Gör. Şükran Taşkın, Öğr. Gör. Hafize Özbudun ve Öğr. Gör. Dilek Koçak yoğun emek harcadılar.

Öğrenciler ile birlikte Gastronomi Festivaline katılan Öğr.Gör. Dilek Koçak, "Geleneksel olarak katıldığımız İstanbul Gastronomi Festivalinden bu yılda madalyayla dönmek bizi mutlu etti. Bu başarıda emeği geçen öğrencilerimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca yarışmalara katılım konusunda bizleri teşvik eden ve desteklerini esirgemeyen Yüksekokul Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'a şahsım, öğrencilerim ve bölüm hocalarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığına dikkat çeken Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, her başarının ardında yoğun bir çalışma disiplini ve bu disipline uyumlu bir ekip olması gerektiğini ve bu çabaların başarıyı da beraberinde getirdiğini söyleyerek ödül alan öğrencileri tebrik etti.