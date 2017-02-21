Harran Üniversitesinde Başarının Yolları Söyleşisi

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından "Başarının Yolları" söyleşisi düzenlendi.

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından "Başarının Yolları" söyleşisi düzenlendi.

Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen programa Fakültesi Dekan Prof. Dr. Hasan Akan, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programına açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Hasan Akan, "Öğrenci kardeşlerimiz, kendilerini başarıya ulaştıracak yollar konusunda bazen tıkanıyorlar. Ben yirmi beş yıldır hocayım. Ülkemizin farklı coğrafyalarında görev yaptım ama bu portre hiç değişmedi. Öğrenciler hep sınav haftasında çalışıyor. Bu şekilde başarıya giden sağlıklı bir yol değil. Bizim dört ayda anlattığımızı sizin dört saatte anlamanıza imkan yoktur. Dahi olsanız bile bu alışkanlığınızı terk etmeniz gerekir" dedi.

Programın konuşmacısı olan Prof. Dr. Kaplan Üstüner, öğrencilere başarının yollarını anlatan bir konuşma yaptı. Yirmi yıldır fakültemizin birçok akademik alanlarında görev yaptığını söyleyen Prof. Dr. Üstüner, "Daha önce memurluk, işçilik ve çiftçilikle uğraşıyordum. Yaptığım işlerde hiç azmimi ve gayretimi kaybetmedim. Başarının ilk şartı heyecanlı olmaktır. Heyecan, başarının tuzu biberidir.

Kendimizi ve yeteneklerimizi tanımaya çalışmalıyız. İnsan üstün ve yüce bir varlıktır. İlk önce kendimizin üstün bir varlık olduğunun farkına varmalıyız. Daha sonra yeteneklerimizi ölçüp tartmalıyız. Kimi arkadaşlar sayısalcılar, kimisi sözelci, bazıları resim yapar bazıları futbol oynar. Eğer başarılı olmak istiyorsak hangi yeteneklere sahip olduğumuzu açık ve net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Özgüvenli olmamız gerekir. Özgüven ben başarabilirim, ben yapabilirim demektir" diye konuştu.

Program yaklaşık olarak iki saat sürdü.