  • BIST 88.946
  • Altın 143,279
  • Dolar 3,6236
  • Euro 3,8160
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 10 °C

Harran Üniversitesinde Başarının Yolları Söyleşisi

» »
Harran Üniversitesinde Başarının Yolları Söyleşisi
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından "Başarının Yolları" söyleşisi düzenlendi.

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından "Başarının Yolları" söyleşisi düzenlendi.

Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen programa Fakültesi Dekan Prof. Dr. Hasan Akan, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programına açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Hasan Akan, "Öğrenci kardeşlerimiz, kendilerini başarıya ulaştıracak yollar konusunda bazen tıkanıyorlar. Ben yirmi beş yıldır hocayım. Ülkemizin farklı coğrafyalarında görev yaptım ama bu portre hiç değişmedi. Öğrenciler hep sınav haftasında çalışıyor. Bu şekilde başarıya giden sağlıklı bir yol değil. Bizim dört ayda anlattığımızı sizin dört saatte anlamanıza imkan yoktur. Dahi olsanız bile bu alışkanlığınızı terk etmeniz gerekir" dedi.

Programın konuşmacısı olan Prof. Dr. Kaplan Üstüner, öğrencilere başarının yollarını anlatan bir konuşma yaptı. Yirmi yıldır fakültemizin birçok akademik alanlarında görev yaptığını söyleyen Prof. Dr. Üstüner, "Daha önce memurluk, işçilik ve çiftçilikle uğraşıyordum. Yaptığım işlerde hiç azmimi ve gayretimi kaybetmedim. Başarının ilk şartı heyecanlı olmaktır. Heyecan, başarının tuzu biberidir.

Kendimizi ve yeteneklerimizi tanımaya çalışmalıyız. İnsan üstün ve yüce bir varlıktır. İlk önce kendimizin üstün bir varlık olduğunun farkına varmalıyız. Daha sonra yeteneklerimizi ölçüp tartmalıyız. Kimi arkadaşlar sayısalcılar, kimisi sözelci, bazıları resim yapar bazıları futbol oynar. Eğer başarılı olmak istiyorsak hangi yeteneklere sahip olduğumuzu açık ve net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Özgüvenli olmamız gerekir. Özgüven ben başarabilirim, ben yapabilirim demektir" diye konuştu.

Program yaklaşık olarak iki saat sürdü.

Harran Üniversitesinde Başarının Yolları Söyleşisi

Harran Üniversitesinde Başarının Yolları Söyleşisi

Harran Üniversitesinde Başarının Yolları Söyleşisi

Harran Üniversitesinde Başarının Yolları Söyleşisi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüreğir’e Yeni Toki Konutları Yapılacak21 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Tunuslu Turizmciler Samsun’da21 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Ressamlar Kırklareli’nde Buluştu21 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Başkan Albayrak’tan Taziye Mesajı21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Halk Oyunları İl Yarışması Sona Erdi21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Şehit Ailelerinden Demirsu’ya Ziyaret21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Birecik’te Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Ve Yeni Anayasa Değişikliği Anlatıldı21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Fındık Destek Ödemeleri Mart Ayında Yapılacak21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Kalp Sağlığı Söyleşisi21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Sanayi Bölgesine Alt Geçit21 Şubat 2017 Salı 14:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti