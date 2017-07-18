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Harran Üniversitesinde Yeni Bölümler Açıldı

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Harran Üniversitesinde Yeni Bölümler Açıldı
Harran Üniversitesi, 2017-2018 Akademik Yılına yeni açılan bölümleriyle giriyor.

Harran Üniversitesi, 2017-2018 Akademik Yılına yeni açılan bölümleriyle giriyor.

Bu yıl hem örgün hem de ikili öğretim olarak ilk defa öğrencilere kapılarını açacak olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük bölümüne örgün ve ikili eğitime 50'er kişilik kontejan açılmasının yanı sıra Harran üniversitesine beş yeni bölüm daha ekleniyor. Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılan Harita Mühendisliği Bölümü, örgün ve ikili öğretimiyle toplam 80 kişilik kontenjanı olacak. Yeni çağın gereksinimlerine uygun olarak Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksekokulunda açılan bir diğer bölüm, İş Sağlığı ve güvenliği bölümüne toplam 60 kişi alacak. Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu ise 2017-2018 eğitim yılında ikili eğitim olarak açtığı iki yeni bölümle öğrencilerini bekliyor. Bilgisayar Programcılığı bölümü 60 kişilik kontenjan açan Birecik Meslek Yüksekokulu ayrıca Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına 70 kişilik kontejan açtı.

Şanlıurfa Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Programcılığı 2017-2018 yılında 40 öğrenci Viranşehir MYO Çocuk Gelişimi bölümüne de 40 öğrenci alacağını açıkladı.

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