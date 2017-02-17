Harran’da Ak Parti Şubat Ayı Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığı, şubat ayı danışma meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığı, şubat ayı danışma meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Yahya Topdağ, AK Parti Harran ilçe Başkanı Mahmut Özyavuz, belediye meclisi üyeleri, mahalle temsilcileri ve diğer teşkilat üyelerinin katılımıyla Harran Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen danışma meclisi toplantısında, yapılan çalışmalar değerlendirildi.

İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Partinin yıllardır Türkiye'ye önemli hizmetler yaptığını söyledi. Özyavuz, "partimizin kurucusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Harran'daki temsilcileri olarak, partimize yakışır şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Özyavuz, daha sonra, 16 Nisanda yapılacak referandumla ilgili kampanya çalışmalarına değinerek, referandum sürecinde sandıktan en yüksek "evet" oranının çıkması için canla başla çalışacaklarını ifade etti.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Yahya Topdağ ise, her seçimde olduğu gibi bu seçimlerde de Harran'dan Türkiye rekoru beklediklerini kaydetti.