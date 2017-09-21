Harran’da İlköğretim Haftası Kutlandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Harran Ortaokulu Toplantı Salonunda gerçekleşen törene, Kaymakam Ömer Faruk Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu, belediye meclis üyesi Mustafa Ayğat, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, Harran İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı.

Kaymakam Ömer Faruk Çelik de törende yaptığı konuşmada, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program, öğrencilerin okuduğu şiirlerle ve slayt gösterisiyle son buldu.