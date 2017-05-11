Harran’da Tübitak Bilim Fuarı Açıldı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında TUBİTAK Bilim Fuarı...

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında TUBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Harran Cumhuriyet Ortaokulunda, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı çerçevesinde düzenlenen fuarın açılışı, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz tarafından gerçekleştirildi. Özyavuz, açılışın ardından fuarı gezerek, öğrencilerden geliştirdikleri projeler hakkında bilgi aldı. 10 danışman öğretmen ve 100 öğrencinin 20'nin üzerinde proje ile katıldığı fuarda, proje odaklı düşünme ve proje temelli eğitimin önemi gözler önüne serildi. Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin özverili çalışmaları ile hazırlanan fuarda, yanardağ patlaması ve asit volkanı gibi kimyasal deneyler büyük ilgi gördü. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında, geri dönüşüm, peri bacalarının oluşumu, teknoloji tasarım ürünleri, elektrik ve optik deneyler gibi çeşitli alanlarda projelerin yanı sıra sanatsal çalışmalar da yer aldı. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, geliştirdikleri etkileyici projelerden dolayı öğrencileri tebrik etti.

Özyavuz, bilimsel düşüncenin, hızla ilerleyen ve değişen dünyada artık hayatın her alanı için bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.