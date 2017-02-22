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Harun Kolçak’tan Çarpıcı Açıklamalar

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Harun Kolçak’tan Çarpıcı Açıklamalar
'Çeyrek Asır" adlı albümü ile çok ciddi bir tiraj yakalayan Türk pop müziğinin efsane yorumcularından Harun Kolçak, CRI TÜRK FM'de Michael Kuyucu'nun...

'Çeyrek Asır" adlı albümü ile çok ciddi bir tiraj yakalayan Türk pop müziğinin efsane yorumcularından Harun Kolçak, CRI TÜRK FM'de Michael Kuyucu'nun programına konuk oldu.

Harun Kolçak, sağlık sorunları yaşadığı dönemler ve albümü hakkında özel bilgiler paylaştı. Ayrıca Kolçak, "Çeyrek Asır 2" isimli albüm çıkaracağı bilgisini verdi. Hastaneye kaldırıldığında yüzde 30 oranında yaşama şansı verildiğini söyleyen Harun Kolçak, kendisini evde bulduklarında "ölü" sandıklarını söyledi. Kolçak, Onno Tunç'un ona "Gir Kanıma" adlı şarkıyı ilk dinlettiği gün bu şarkıyı hiç beğenmediğini ifade etti. Kolçak, "Onno Tunç o gün şarkıyı piyano eşliğinde çalmıştı bana. Bende beğenmemiştim. Bu ne ya? Nazi marşı gibi demiştim. Onno Tunç bana dönüp şunları söyledi: "Bu sözümü unutma bu şarkı sana ömrünün sonuna kadar ekmek yedirecek" Gerçekten de öyle oldu" dedi.

'Pop müzik 90'lara göre daha vasat'

Günümüz pop müziğine dair değerlendirmede bulunan Kolçak, "Yeni jenerasyon, Türk pop müziği denilen çok sığ ve sevimsiz bir müzik dinliyor. Derinlik yok, armoni yok, genelde looplar kullanıyorlar. Ben müzisyenim ve ben çok şanslı bir adamım. Çok doğru düzgün hocalarla çalıştım; Garo Mafyan, rahmetli Atilla Özdemiroğlu, rahmetli Melih Kibar ve Aydın Esen. O kadar donanımlıyım ki armoni duymadığım zaman çok rahatsız oluyorum. Sığ dememin nedeni o, müziği bilmeden yapıyorlar. Bilgisayara dayalı müzik yapıyorlar,bilmiyorlar. Bunu hepsi için söylemiyorum. Bilenler var. Sevimsizliği de şu: Günümüz popunu sahte buluyorum ve çok içten değil. Ben hep yaşadığım şeyleri ya da bana anlatılanları temel alıyorum. Mesela "Dualarım Yoluna', Urfa'da askerlik yapan bir çocuk ile İstanbul'daki nişanlısının hikayesidir. Bana anlattılar, o kadar etkilendim ki o parça öyle çıktı. Sevimsiz dememin nedeni o. Ben günümüz popunu biraz da Fast Food'a benzetiyorum. Fast Food seni doyuruyor; ama beslemiyor. Biz evde annenin yaptığı yemeği yaptık" şeklinde konuştu.

'Attila Özdemiroğlu'nun yatağında yattım'

Yaşadığı bir olayı anlatan Kolçak, "Sezen Aksu benim için çok üzüldü, çok ağladı. O da, o dönem anneciğini kaybetmişti. Ben hastanede yatarken Attila Özdemiroğlu'nun yoğun bakımda yattığı yatakta yatmışım. Bunu Sezen Aksu'ya hiç söylemedik, kahrolurdu'ifadelerini kullandı.

Çeyrek Asır albümünün ikincisi yolda

'Çeyrek Asır" albümünün ikincisinin de geleceğini belirterek çalışmalara başladıklarının bilgisini veren Kolçak, "Çeyrek Asır albümünün ikincisinde Manga Grubu'nun bir şarkısını seslendireceğim. Biriken çok güzel yeni besteler de var. Çeyrek Asır 2'den sonraki albümde o yeni bestelerim olacak" dedi.

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