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Hasan Çetinkaya’nın Kafası Yarıldı

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Hasan Çetinkaya’nın Kafası Yarıldı
Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın kafası yarıldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına yönelen Çetinkaya'ya tribünden...

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın kafası yarıldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına yönelen Çetinkaya'ya tribünden gelen bir cisim isabet etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tribünler sahaya yabancı cisim atmaya başladı. Sahaya atılan cisimlerden birisi, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın başına isabet etti. Kaşında açılma olan Çetinkaya'ya ilk müdahale, Fenerbahçe Sağlık Ekibi tarafından takımın soyunma odasında yapıldı.

Hasan Çetinkaya’nın Kafası Yarıldı

Hasan Çetinkaya’nın Kafası Yarıldı

Hasan Çetinkaya’nın Kafası Yarıldı

Hasan Çetinkaya’nın Kafası Yarıldı

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