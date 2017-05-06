Hasan Erdem: “Türsab Hak Ettiği Gibi Yönetilmiyor”

TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Başkan Adayı Hasan Erdem, "2'inci İstanbul Buluşması" kapsamında turizm ve seyahat acentalarıyla bir araya...

TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Başkan Adayı Hasan Erdem, "2'inci İstanbul Buluşması" kapsamında turizm ve seyahat acentalarıyla bir araya geldi. Erdem yaptığı konuşmada, "TÜRSAB, 18 yıldan beri hak ettiği gibi yönetilmiyor" dedi.

TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem, "2'inci İstanbul Buluşması" kapsamında TÜRSAB üyesi turizm ve seyahat acentalarıyla bir araya geldi. İstanbul Kurtköy'de gerçekleşen buluşmaya acentalar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 1972 yılında 1618 sayılı yasa ile kurulmuş yarı kamu kurumu niteliğinde bir kurumdur. Bu kurumun şuanda yaklaşık Türkiye genelinde 9 bine yakın üyesi vardır. Ve 9 bin seyahat acentası demek çok büyük bir potansiyeldir. Bu kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan önce kurulmuş ve Türkiye turizmine çok önemli katkılar sağlamış, Türkiye turizminin bu noktaya gelmesinde çok emeği olan bir kurumdur. Ancak 18 yıldan beri şuan başımızda bulunan mevcut yönetim hak ettiği şekilde bu kurumu yönetmiyor. Doğru yönetilmediği için de kurumun gerçek potansiyeli, gerçek gücü maalesef göz ardı edilmiş durumda ve bu güç kurumu oluşturan, kurumun en temel taşları olan üyelerin menfaatine doğru işletilmiyor. Kişilerin menfaatine, başkanın ve yönetim kurulunun çevresinde oluşan kişilerin menfaatine doğru işletiliyor. Biz artık bu çarkı değiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"TÜRSAB'ın asli görevine dönmesi için elimizden geleni yapacağız"

Göreve geldikleri takdirde acentaların menfaatine yönelik bir yol izleyeceklerini vurgulayan Erdem, "TÜRSAB'ın gücünü öncelikle acentalarımızın menfaatine, onların gelir kaynaklarını artırıcı bir takım etkinlikler yapacağız. Bir takım projeler geliştireceğiz. Onun ötesinde de Türk turizminin lokomotifi olan TÜRSAB'ın, Türk turizmine katkılarını artık öne koymamız gerekir. Kamuoyuna sunmamız gerekir. Bakanlık'ın önünü açmamız gerekir. TÜRSAB'ın asli görevine dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Çok önemli projelerimiz var. Projelerimizi bu akşam buraya gelen gruplarımıza anlatacağız. Çok net ve anlaşılır olacak. Biz Türk turizminin yeniden şahlanacağına inanıyoruz. Türk turizmi 20 yıldan beri ihmal ediliyor. Ehillerin elinde değil, biz işi bilen insanların başa gelmesi için mücadele ediyoruz" dedi.

"Biz acentalara hizmet etmek için geliyoruz. Ağalık ve büyüklük taslamak için değil"

TÜRSAB'ın son yıllarda üyelerine katkı sağlamadığını ve üyelerini zayıflattığını belirten Hasan Erdem, "TÜRSAB'ın kuruluş amacı Türk turizmini aktif bir şekilde tanıtmak ve dünyaya pazarlamaktır. Onu ürün haline getirmek ve sunmaktır. Ancak son yıllara baktığımız zaman TÜRSAB asli görevinden çok uzakta, görevi olmayan ve amacı dışında gelirleri maalesef heba edilmiş durumda. Baktığınız zaman yapılan yatırımlar acentacılara ve Türk turizminin tanıtılmasına yönelik söz konusu değil. Dolayısıyla kurulan onlarca şirketimiz var. Bu onlarca şirket genel merkezi güçlendirecek ama üyeleri zayıflatacak, hep üyelerinden bekleyen ama üyelerine hiçbir şey vermeyen bir mentaliteyle yönetildiği için maalesef bu beklenildiği gibi değil. Kurum da gittikçe hem kamuoyunda hem hükümetler nezdinde hem de Türkiye kamuoyunda gücün kaybediyor. Biz bu kaybedilen gücü yeniden kazanmak istiyoruz.

Bundan sonra Türkiye Seyahat Acentaları, 9 bin acentamız; Türkiye'nin birer elçisidir. Türkiye'yi tanıtan elçilerdir. Türkiye'yi temsil eden insanlardır. Biz onlara hizmet etmek için geliyoruz. Onlara ağalık taslamak, büyüklük taslamak için değil. Biz onlara demokratik bir yapı içerisinde onların Türkiye'yi daha iyi tanıtması için hem teknolojik altyapımızı geliştireceğiz hem kadrolar yetiştireceğiz hem de onlara maddi manevi destek sağlayacağız" şeklinde konuştu.