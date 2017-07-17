Hasan Hüseyin Acar Yuvada Kaldı

Bu sezon da yoluna PTT 1. Lig'de devam edecek olan Eskişehirspor'da Hasan Hüseyin Acar da yuvada kalan isimler arasında yer aldı.

Bu sezon da yoluna PTT 1. Lig'de devam edecek olan Eskişehirspor'da Hasan Hüseyin Acar da yuvada kalan isimler arasında yer aldı.

Geçen sezona bir üst lige çıkma parolasıyla başlayan ama Play-Off final mücadelesinde Göztepe'ye penaltılar sonucunda yenilen Eskişehirspor'da Hasan Hüseyin Acar konusu çözüme kavuştu. Başkanlığa Sinan Özeçoğlu'nun getirilmesinin ardından gelecek sezonun kadrosunun da yavaş yavaş şekillendiği Kırmızı Şimşeklerde, alacakları için TFF'ye başvuran ve taraftarın "Eskişehir'in çocuğu" diyerek tribünlere çağırdığı Hasan Hüseyin'in yuvada kaldığı belirtildi.

Aradaki pürüzler giderildi

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz, Hasan Hüseyin Acar ile aradaki pürüzler giderilmiş ve her konuda anlaşma sağlanmış, Eskişehir'in çocuğu Eskişehir'de kalmıştır. Önümüzdeki yıllarda formamız altında vereceği mücadele için kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.