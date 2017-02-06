HASAN ŞENGÜN DAVRAZSPOR'DA

Samsunlu teknik adamlardan Hasan Şengün, Türkiye Bölgesel Amatör Lig'te şampiyonluk mücadelesi veren Isparta Davrazspor ile anlaştı

Samsunlu teknik adamlardan Hasan Şengün, Türkiye Bölgesel Amatör Lig takımlarından Isparta Davrazspor ile anlaştı. Ligde 2. sırada yer alan ve şampiyonluk mücadelesi veren Isparta Davrazspor, Bölgesel Lig'te 6. Grup'ta yer alıyor. Hasan Şengün'ün Davrazspor'da kaleci antrenörlüğünü bir başka Samsunlu isim Çetin Ünal yapacak. Ünal, son olarak aynı grupta yer alan Tavşanlı Linyitspor'da görev yapıyordu. Şengün'de Samsun'da son olarak amatör küme takımlarından İstasyonspor'da koordinatör olarak görev alan bir isimdi.