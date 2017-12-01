Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu Tanıtıldı

Kocaeli Büyükeşhir Belediyesi tarafından yapılan Çayırova Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu'nun tanıtımı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükeşhir Belediyesi tarafından yapılan Çayırova Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu'nun tanıtımı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, sporun alt yapısı tesisleşmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi. Büyükşehir Belediyesi hafta başında Gölcük'te tanıtımını yaptığı Gölcük Ortaokulu Spor Salonu'nun ardından Çayırova'da modern bir spor salonunun açılışını gerçekleştirdi. Koç Vakfı işbirliği ile yapılan Çayırova Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu, düzenlenen tanıtım programı ile hizmete girdi. Tanıtım programında çocuklara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Çocuklarım sizleri çok seviyorum. Ne yapıyorsak sizlerin geleceğe daha iyi hazırlanması için yapıyoruz. Sizler enerji kaynağımız ve umudumuzsunuz. Her şeyin en iyisine layıksınız" dedi.

Çayırova Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, Ford Otosan yetkilileri, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Spor Şube Müdürü Ziyaülhalk Sarıgül, Çayırova Spor Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Şahin, Spor Okulu öğrencileri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Tanıtım programında konuşan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, bugüne kadar çok sayıda Büyükşehir yatırımının Çayırova'ya kazandırıldığını kaydederek, Hasan Tahsin Spor Salonu'nun da bunlardan biri olduğunu söyledi. Başkan Demirci, ilçeye yönelik yatırım ve hizmetleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Başkan Karaosmanoğlu, "Ne yapıyorsak sizlerin geleceğe daha iyi hazırlanması için yapıyoruz. Sizler enerji kaynağımız ve umudumuzsunuz. Her şeyin en iyisine layıksınız.Spor yapan insan kötü alışkanlıklardan uzak durur, dinç, disiplinli ve sağlıklı olur" diyen Başkan Karaosmanoğlu, "İşte bu nedenle bu spor salonlarını sizler için yapıyoruz. Buraya ailelerinizi de getirin ve birlikte spor yapın. Sporu hayatınızdan asla çıkarmayın" şeklinde konuştu.

Törende son konuşmayı yapan Vali Yardımcısı Osman Ekşi de, çocuklara geleceğe en iyi şekilde hazırlamak zorunda olduklarını ifade ederek, bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önemli hizmetler gerçekleştirdiğini söyledi. Vali Yardımcısı Ekşi, tüm bu çalışma ve hizmetleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.