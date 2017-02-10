Hasandede Köyü'nde 10 gündür su akmıyor

Kırıkkale’ye bağlı Hasandede Köyü'nde yaklaşık 10 gündür sular akmıyor. Ellerinde bidonlarla köy çeşmesinde su kuyruğunda bekleyen vatandaşlar, muhtarın kendilerini oyaladığını iddia etti

Kırıkkale'ye bağlı Hasandede Köyü'nde yaklaşık 10 gündür musluklardan akmayan su, vatandaşları büyük sıkıntıya soktu. Köy halkı, meydanda bulunan çeşme başlarında uzun kuyruklar oluşturup, bidonlarla zorunlu su ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, arızalı olduğu belirtilen suyun biran önce gelmesini istiyorlar.

Susuz kalan köy halkı, yetkililerden yardım bekliyor. Köyde yaşayan Ekrem Şahin isimli vatandaş suların akmaması ile ilgili şunları söyledi: "Arıtmada su var. Barajdan su veriliyor. Ancak köyümüze su verilmiyor. Muhtar ise deponun doldurulmaya çalışıldığını söylüyor. Fakat 10 gündür susuzuz. Yetkililere sesleniyoruz. Sesimizi duysunlar. Herkes perişan oldu. İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE