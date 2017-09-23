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Hasankeyf’te Baraj Protestosu

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Hasankeyf’te Baraj Protestosu
Hasankeyf Gönüllüleri, tarihi antik kentin Ilısu Baraj Gölü altında kalmasını protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

Hasankeyf Gönüllüleri, tarihi antik kentin Ilısu Baraj Gölü altında kalmasını protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

Hasankeyf ile beraber 14 farklı ülkede aynı anda yapılan protestoda, Dicle Nehri'nin özgür akması ve tarihi kentin sular altında bırakılmaması istendi. Aralarında HDP Batman Milletvekilleri Mehmet Ali Aslan ve Ayşe Acar Başaran'ın da bulunduğu Hasankeyf Gönüllüleri kale önünde bir araya gelerek ellerinde "Yıkımı Durdurun, Dicle Özgür Aksın" pankartları taşıdı. Gurup adına basın açıklamasını Güneydoğu Anadolu Dernekler Başkanı Abdulhalim Daş okudu. Daş, açıklamasında, "Ilısu Barajı ile Hasankeyf su altında bırakılmak ve bölge halklarının güneşi Dicle Nehri'nin suları ile söndürülmek isteniyor. Fırat ve Dicle nehirlerinin aktığı bölge olan Mezopotamya insanların ilk yerleşim alanlarına ev sahipliği yapmıştır. Hasankeyf de bu bölgede en eski yerleşim yerlerinden biridir. 12 bin yıllık insanlık tarihine ışık tutacak birçok arkeolojik veriyi içinde barındıran bölgenin sular altında kalmasıyla tüm insanların ve burada yaşayan tüm halkların geçmişle olan bağlarını koparılması hedefleniyor. Ilısu Barajı projesi durdurulsun Hasankeyf yaşasın diyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ise, "İleride çocuklarımız torunlarımız gelecek aydın nesillerin yüzümüze tükürmemesi için Hasankeyf yıkımını durdurmamız gerekiyor" diye konuştu.

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