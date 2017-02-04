  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 8 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Haşdi Şabi, Deaş’e Silah Veriyor

» »
Haşdi Şabi, Deaş’e Silah Veriyor
Selahaddin Valisi Ahmet Abdullah El Ciburî, Haşbi Şabi'nin önde gelen liderlerinden birinin, Şirkat bölgesinden DEAŞ'ın kontrolü altında bulunan yerlere,...

Selahaddin Valisi Ahmet Abdullah El Ciburî, Haşbi Şabi'nin önde gelen liderlerinden birinin, Şirkat bölgesinden DEAŞ'ın kontrolü altında bulunan yerlere, silah, mühimmat ve gıda gönderdiğini doğruladı.

El Ciburî, Haşdi Şabi'nin 51'inci tugayından, nehrin karış tarafında bulunan DEAŞ'a silah temin ettiğinin ortaya çıktığını söyledi. El Ciburi bu yardımın sürekli yapıldığını, çatışmalarda güçsüz düşen DEAŞ'ın Haşdi Şabi'den aldığı silah, mühimmat ve gıda desteğiyle yeniden güçlendiğini iddia etti.

Diğer taraftan, DEAŞ kaynakları, Musul'un batısında Telafer'in güvey kesiminde bulunan El Esrac köyünde Haşdi Şabi güçlerine saldırı yaptığını ve onlardan 13 kişiyi öldürüğünü, iki arabasını yaktığını, ve silahlarını ele geçirdiğini iddia etti.

Irak güvenlik kaynakları da, DEAŞ'ın casusluk yaptığı iddiasıyla, Kerkük'te beş Iraklıyı idam ettiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batı Cezayir’de 10 Ahmediye Mensubu Gözaltına Alındı04 Şubat 2017 Cumartesi 11:43
  • Seattle Federal Yargıcı, Vize Yasağını Geçici Olarak Durdurma Kararı Aldı04 Şubat 2017 Cumartesi 09:53
  • Husiler, Sana Merkez Hapishanesinde 5 Mahkumu Öldürdü04 Şubat 2017 Cumartesi 09:48
  • Dünyanın En Güçlü Pasaportuna, Birinci Almanlar İkinci Sırada İsveç Sahip04 Şubat 2017 Cumartesi 09:03
  • Viyana’da "Anti Faşist" Gösterisi04 Şubat 2017 Cumartesi 02:03
  • Tsipras’tan Türkiye’ye Cevap03 Şubat 2017 Cuma 20:13
  • Abd’den İran’a Yaptırım03 Şubat 2017 Cuma 19:03
  • Kıbrıs’ın Türk Postaları Ankara’da Sergilenecek03 Şubat 2017 Cuma 18:48
  • Nato, Kosova’da Güvenliği Sağlamayı Sürdürecek03 Şubat 2017 Cuma 17:53
  • İphone Hindistan’da Üretilecek03 Şubat 2017 Cuma 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti