“Haşhaşiler 15 Temmuz Kara Gece” Tiyatro Oyunu Oldu

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Serik İlçesi'nde FETÖ Terör Örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz Darbe kalkışmasının 1. Yıldönümünde tutulan Demokrasi...

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Serik İlçesi'nde FETÖ Terör Örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz Darbe kalkışmasının 1. Yıldönümünde tutulan Demokrasi Nöbetinin ikinci gününde FETÖ Terör Örgütünün dünü bu günü "Haşhaşiler 15 Temmuz Kara Gece" Tiyatro oyunu ile anlatıldı.

Yapımını Serik Belediyesi'nin üstlendiği Serik Belediye Tiyatrosu oyuncularının oynadığı "Haşhaşiler 15 Temmuz Kara Gece" adlı oyun Çınaraltı Meydanı'nda sahnelendi.

Hayati Sarı'nın Yazıp yönettiği, Ali Galip Baltaoğlu'nun Konsept Danışmanlığı yaptığı Teknik çalışmada Cihan Karaca ve Yeliz Karaca'nın yaptığı oyunun ibadet ve cenaze namazı bölümlerini de Dini kural ile vecibelerini bilen Belediye Nikah Müdürlüğü personeli Memur İmam rolünde Yüksel Erdoğan oynadı.

"Haşhaşiler 15 Temmuz Kara Gece" adı oyunu Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, AK Parti İl Teşkilatı Sosyal İşle Başkanı Osman Dirican, Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan, bazı oda temsilcileri ile resmi kurum müdürleri ve yaklaşık 2 bin kişi izledi.

"Haşhaşiler 15 Temmuz Kara Gece" adlı oyunda, FETÖ Örgütü taraftarı elebaşı Fethullah Gülen'in fikirlerini savunanlar ile karşı cemaat taraftarı olan başka gurubun açık oturum televizyon yanını canlandırıldı. Oyunun ilerleyen bölümlerinde FETÖ Terör Örgütünün diyalog içinde olduğu ve emirlerini uyguladığı siyonistler ile masonik yapıyı oluşturan gizli dış güçlerin kirli oyunları sahnelendi.

Oyunun sonlarında darbe gecesi yaşanan olaylar ve en son birisine Şehit Ömer Halis Demir'in de adı yazılan üç tabut ile şehitlerin cenaze namazı temsil edildi. -"Haşhaşiler 15 Temmuz Kara Gece" oyunu isleyenleri duygulandırdı. 15 Temmuz Demokrasi Nöbetinin 2. Günü gece yarısında sona erdi.