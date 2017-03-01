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Hasret İçin Gözyaşları Sel Oldu

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Hasret İçin Gözyaşları Sel Oldu
Bodrum'da trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki minik Hasret 2 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Bodrum'da trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki minik Hasret 2 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Cenaze töreninde babanın feryatları yürekleri dağladı.

İslamhaneleri mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarptığı 6 yaşındaki Hasret Güler, ağır yaralı olarak Bodrum özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Önceki gün ameliyata alınan Güler, hayatını kaybetti.

2 gün önce Bodrum'dan Turgutreis yönüne giden H.Ö.'ün hakimiyetin deki 48 AJ 462 plakalı otomobil İslamhaneleri Mahallesi'nde, orta refüjede çiçek toplayan Hasret Güler karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta düşerek kafasını betona çarpan Hasret, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve jandarmayı arayıp, durumu bildirdi. Minik Hasret, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği, sağ bacağında kırık olan çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Soruşturma başlatan jandarma, sürücü H.Ö. gözaltına aldı.

6 yaşındaki Hasret Güler kazanın ardından ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Güler, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. İslamhaneleri mahallesinde bulunan mezarlığa getirilen küçük hasrettin minik bedeni için gözyaşları sel oldu. İslamhaneleri mezarlığında Hasret için kılınan cenaze namazında baba Müslüm Güler ise sinir krizi geçirdi. Kızının arkasından feryat eden babanın sesi tüm mahallede inledi.

İmam gözyaşlarını tutamadı

Cenaze namazı kırdıran İslamhaneleri cami imamı kız çocuğu için helallik alırken gözyaşlarını tutamadı. İmam bir yandan helallik dilerken bir yandan da ağladı. Cenaze namazını kıldıran imam namaz esnasında da gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Güler ise bir taburede oturarak cenaze namazını kıla bildi. Namazın ardından omuzlara alınan minik Hasret İslamhaneleri mezarlığına defnedildi.

Hasret İçin Gözyaşları Sel Oldu

Hasret İçin Gözyaşları Sel Oldu

Hasret İçin Gözyaşları Sel Oldu

Hasret İçin Gözyaşları Sel Oldu

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