Hasta Almaya Giden Ambulans Kamyonetle Çarpıştı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 sağlık personeli yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Yenimahalle 2004 No'lu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2004 No'lu sokakta hasta almaya giden Özcan D. idaresindeki 54 E 8686 plakalı ambulans ile 2038 No'lu sokaktan gelen Sadettin G. idaresindeki 54 KC 077 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İki sokağın kesiştiği noktada kamyonet ile çarpışan ambulans sürücüsü Özcan D. ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Maşide A. ve Mehtap A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen başka bir ambulans ile Hendek İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerinin ardından yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.