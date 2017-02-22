Hasta Bakımı Ve Yaşlı Refakatçi Kursu Kayıtları Devam Ediyor

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, Hasta Bakım Yaşı Refakatçi Kursu kayıtlarının Cuma günü sona ereceğini söyledi.

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, Hasta Bakım Yaşı Refakatçi Kursu kayıtlarının Cuma günü sona ereceğini söyledi.

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, Hasta Bakım Yaşı Refakatçi Kursu sonunda katılımcılara sertifika verileceğini kaydetti. Kurs hakkında bilgi veren Arslan, "Hasta Bakım Yaşı Refakatçi Kursumuz başladı. Kursa kayıtlarımız devam ediyor. Kursa kayıt yaptırmak isteyenler Cuma günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekiyor. Kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika veriliyor. Bu Sertifika ile iş bulabilirler. Kursumuz haftada 5 gün, sabah 9 öğlen 14 arası. Kursumuz toplam 560 ders saati sürecek" dedi.