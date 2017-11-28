Hasta Olan Yavru Köpeklerini Veterinere El Arabasıyla Taşıdı

Tokat'ta bir hayvansever, hasta olan iki yavru kangal köpeğini el arabasıyla veterinere taşıdı.

Tokat'ta bir hayvansever, hasta olan iki yavru kangal köpeğini el arabasıyla veterinere taşıdı.

Tokat Çay Mahallesi Şeyh-i Şirvani mezarlığı yakınlarında ikamet eden Hasan Hüseyin Erdemir (30), rahatsızlanan yavru kangal cinsi köpeklerini yaklaşık 7 kilometre uzaktaki veterinere el arabasıyla götürdü. El arabasına konulan karton koli içerisinde yerleştirilen yavru köpekler şaşkın bakışlarla çevreyi izleyerek veterinerin yolunu tuttu. Görenlerin dikkatini çeken yavru köpekleri veteriner hekim Fatih Koç tedavi etti. Yavru köpeklere tedavisi için çeşitli ilaçlar veren Veteriner Hekim Koç, aynı zamanda parazit aşılarıyla birlikte gençlik aşısı yaptı. Köpeklerin sahibi Erdemir, ishal olan yavru köpeklerin bir an önce sağlığına kavuşması için veterinere imkanları ölçüsünde getirdiğini kaydetti. Tedavileri tamamlanan yavru köpekler, el arabasıyla tekrar yuvalarının yolunu tuttu.