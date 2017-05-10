Hasta Yakınlarına Misafirhane Tahsisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dicle Üniversitesi Hastanelerinde yatarak tedavi geren hasta ve hasta yakınları için belediye misafirhanesinde ücretsiz...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dicle Üniversitesi Hastanelerinde yatarak tedavi geren hasta ve hasta yakınları için belediye misafirhanesinde ücretsiz misafirhane hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi Hastanelerinin ortaklaşa aldıkları karara üzerine bölge ve çevre il ve ilçelerden Dicle Üniversitesi Hastanelerine tedavi için gelen hasta ve hasta yakınları için Belediye Misafirhanesinde 30 yatak yer ayrıldı. Misafirhanede kalmak isteyen hasta ve yakınlarının hastaneden misafirhaneye gidiş ve dönüşleri için ulaşım hizmeti ise Dicle Üniversitesi Hastaneleri tarafından verilecek.

Yenişehir ilçesi Galeria arkasında bulunan misafirhanenin bulunduğu bölgeye servis her gün saat 20.00'da hastaneler ana binası önünden hareket edecek, sabah saat 08.00'da misafirhaneden D.Ü. Hastanelerine ulaşım sağlanacak.