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Hastane Acilinde Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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Hastane Acilinde Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Şanlıurfa'da bir hastanenin acil servisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da bir hastanenin acil servisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa Balıkgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaşandı. Kırsal Payamlı Mahallesi'nde elektrik akımına kapılan Celal K., ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine getirildi. Olayı duyan şahsın çalıştığı firma yetkileri de hastaneye geldi. Burada Celal K.'nin yakınları ile firma yetkilileri arasında tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Celal K.'nin yakını Ekrem K. silahla, 2 firma görevlisi de darp sonucu yaralandı. Olay yerine gelen polis, kavga eden tarafları müdahale ederek ayırdı. 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hastane Acilinde Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Hastane Acilinde Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Hastane Acilinde Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Hastane Acilinde Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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