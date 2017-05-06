Hastane Çalışanları Hıdırellez’i Kutladı

Antalya'nın Kumluca Devlet Hastanesi çalışanları, hastane bahçesinde Hıdırellez etkinliği düzenledi.

Antalya'nın Kumluca Devlet Hastanesi çalışanları, hastane bahçesinde Hıdırellez etkinliği düzenledi. Hastanede görevli doktorların da katıldığı çuval, halat, kaşıkla yumurta taşıma ve yoğurt içinde altın bulma yarışmaları renkli görüntüler oluştururken, bazı yarışmacılar düşerek yarışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından, hastane bahçesinde hastane personeli ve hastaların katılımıyla Hıdırellez kutlaması etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar arasında çuval yarışı, halat yarışı, kaşıkla yumurta taşıma yarışı ve yoğurt içinde altın bulma yarışmaları gerçekleştirildi.

Hastanede görevli doktorların da katıldığı yarışmalarda ortaya renkli görüntüler çıkarken, bazı yarışmacılar düşerek yarışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yarışmalarda dereceye girenlere 12 Mayıs'ta sürpriz ödül verileceği öğrenildi.

Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan, hastane olarak bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri Hıdırellez şenliklerinin, hastane personeli ve hastaların katılımıyla çok güzel bir şekilde yapıldığını söyledi.

Alkan, "6 Mayıs'ın halkımız arasında farklı bir anlamı var. Kumluca Devlet Hastanesi olarak bir gün öncesi personelimiz ve hastalarımız ile birlikte moral ve motivasyon olması amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Tüm personelimiz, hastalarımız bir arada eğlendik. Moral motivasyon oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.