Hastane Çalışanları Kan Bağışında Bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Fatsa Devlet Hastanesi ve Kızılay Ordu Kan Merkezi'nin işbirliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyasında hastane yöneticileri...

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Fatsa Devlet Hastanesi ve Kızılay Ordu Kan Merkezi'nin işbirliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyasında hastane yöneticileri ve çalışanları kan bağışında bulundu.

Katılımın yoğun olduğu kan verme kampanyasına katılarak kan veren Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nurdoğan karadağlıoğlu yaptığı açıklamada, "Kan bağış kampanyasına devlet hastanemizin çalışanları ve yöneticilerinin ortak aldığı karar doğrultusunda kan bağışı hakkında halkımızda bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bir bağış kampanyasıdır. Herkesi Kızılay'a kan bağışlamaya davet ediyoruz. Kan bağışı kan bekleyen bir sürü insanın hayatını kurtarıyor. Yoğun katılım oldu. Bizler de bu tür örnek davranışlara hastane çalışanları olarak önem veriyoruz" dedi.

Örnek davranışları nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Kızılay Fatsa Derneği Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, "Türk Kızılayı'nın kan ihtiyacının karşılanması adına bu anlamlı kampanyaya katılan sağlık çalışanları örnek bir davranışa imza attılar. Kan sürekli bir ihtiyaçtır" diye konuştu.