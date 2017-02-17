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Hastane Otoparkında Silahlı Saldırı İhbarı Polisi Alarma Geçirdi

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Hastane Otoparkında Silahlı Saldırı İhbarı Polisi Alarma Geçirdi
Samsun'da bir hastanenin otoparkındaki aracının içinde silahlı saldırıya uğradığını ihbar eden güvenlik görevlisi polisi alarma geçirdi.

Samsun'da bir hastanenin otoparkındaki aracının içinde silahlı saldırıya uğradığını ihbar eden güvenlik görevlisi polisi alarma geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Kıran Mahallesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkında saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane inşaatı yapılacak olan boş alanda güvenlik görevlisi olarak görev yapan O.Y.(46), görev bitimi park halindeki otomobiline bindiği bir sırada aracın sol arka camının kırılması ile bir patlama sesi duydu. Silahlı saldırıya uğradığını ileri süren O.Y., polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Samsun polisi silahlı saldırı ihbarı üzerine alarma geçti. Olay yerine giden polislere bir kişinin aracına bindiği bir sırada kendisine silahla ateş ettiğini söyleyen ve şikayetçi olduğunu belirten O.Y., bazı kişiler ile kavgasının bulunduğunu, olayı söz konusu şahısların yaptırmış olabileceğini iddia etti.

Polis olay yerinde boş kovan araması yapıp daha sonra araç üzerinde yaptıkları incelemede otomobilin sağ arka kapı camının silahlı saldırı sonucu değil, sopa atılması sonucu kırıldığını tespit etti. O.Y.'nin de sopanın atılması sonucu cam kırılınca meydana gelen sesi silah zannettiği ve sopanın da kırılan camdan aracın içine girdiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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