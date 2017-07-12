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Hastanede Şüpheli Çanta Paniği

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Hastanede Şüpheli Çanta Paniği
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde demir korkuluklara asılı çanta paniğe neden oldu.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde demir korkuluklara asılı çanta paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan el çantasından elektrik ölçüm cihazı ve kablolar çıktı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otopark kısmında demir korkuluklara asılı şüpheli çanta güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Hastane güvenlik görevlilerinin demir korkuluklara asılı sahipsiz el çantası bularak durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekilerek, vatandaşların ve araç trafiğinin geçişine izin vermedi. Ekipler ayrıca hasta ve yakınlarının camlardan uzaklaşması uyarısında bulundu. Olası bir patlamaya karşı ambulans ve itfaiye ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

Aracını çıkarmak için dakikalarca dil döktü

Bu sırada çantanın asılı olduğu yerde aracı olan bir vatandaş, aracını almak için polislere dakikalarca dil döktü. Polis ekipleri şahsın bomba imha uzmanı gelmeden araca yaklaşmasına izin vermedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekibi, sinyal kesici jammerı devreye aldıktan sonra çantayı fünye ile patlattı. Büyük bir gürültü ile patlayan çantanın içinden elektrik ölçme cihazı ile elektrik kabloları çıktı. Herkes rahat bir nefes alırken, polis çantayı bırakan şahsı tespit etmek için hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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