  • BIST 87.882
  • Altın 144,927
  • Dolar 3,6626
  • Euro 3,8811
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 3 °C

Hastanede Tecavüz İddiası

» »
Hastanede Tecavüz İddiası
Samsun'da bir hastanede çalışan hasta bakıcı, 17 yaşındaki refakatçi kıza tecavüz ederek hamile bıraktığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da bir hastanede çalışan hasta bakıcı, 17 yaşındaki refakatçi kıza tecavüz ederek hamile bıraktığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki genç kız trafik kazası geçiren akrabasının yanında hastanede refakatçi olarak kaldığı sırada hasta bakıcı 40 yaşındaki M.Y.'nin çamaşırhanede kendisine tecavüz edip hamile bıraktığını iddia ederek şikayetçi oldu. M.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Barosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Evli olduğu öğrenilen M.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y., "cinsel saldırı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak mahkeme hamile kalan kızın bebeğinin M.Y.'den olup olmadığını tespiti için DNA testi yapılmasına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 35 Sanıklı Fetö Davası Başladı15 Şubat 2017 Çarşamba 19:48
  • Evden Hırsızlık Zanlısı Genç Kadın Tutuklandı15 Şubat 2017 Çarşamba 19:33
  • Samsun’da Bylock’tan 8 Öğretmen Tutuklandı15 Şubat 2017 Çarşamba 19:33
  • Fatsa’da Otomobilin Çarptığı Anne Öldü, Kızı Yaralandı15 Şubat 2017 Çarşamba 19:28
  • Satılmak İstenen Bebek Devlet Korumasında15 Şubat 2017 Çarşamba 19:28
  • Ordu’da Telefon Dolandırıcısı 2 Kişi Tutuklandı15 Şubat 2017 Çarşamba 19:08
  • Odatv Davası 12 Nisan Tarihine Ertelendi15 Şubat 2017 Çarşamba 18:43
  • Öcalan’ın Yakalanmasının Yıl Dönümünde Yoğun Güvenlik Önlemleri15 Şubat 2017 Çarşamba 18:38
  • (Düzeltme) Reina Saldırganının Dini Nikahlı Eşi Tutuklandı15 Şubat 2017 Çarşamba 18:23
  • Nusaybin’de Pkk’nın Yeraltı Sığınağı Bulundu15 Şubat 2017 Çarşamba 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti