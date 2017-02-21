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Hastaneden Firar Eden Zanlı Sahte Kimlikle Yakalandı

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Hastaneden Firar Eden Zanlı Sahte Kimlikle Yakalandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşi ile tartışırken yanlışlıkla silahın ateş alması sonucu kendisini yaralayıp tedavi gördüğü hastaneden firar eden...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşi ile tartışırken yanlışlıkla silahın ateş alması sonucu kendisini yaralayıp tedavi gördüğü hastaneden firar eden zanlı, polis tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Olay 6 Ocak 2017 tarihinde Uzun Mehmet Mahallesi, Azaklıoğlu sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet C., eşi ile birlikte sokakta tartışırken ruhsatsız silahı ile havaya ateş açmış, ardından da silahını beline taktığı sırada yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralanmıştı. Mehmet C. yaralı olarak kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olduğu sırada kaçarak kayıplara karışmıştı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, borçlunun ödeme şartını ihlali, resmi belgede sahtecilik, bıçak veya diğer aletleri İzinsiz olarak satın alma taşıma veya bulundurma, silahla tehdit" gibi 5 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet C.'nin 81 EF 161 plakalı araçla ilçeye giriş yaptığı bilgisine ulaşan polis ekipleri Bağlık Mahallesi Suphi Konak Caddesi üzerinde bulunan Pazar Taksi yanında takibe aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan takip sırasında kaçmaya çalıştığı aracın lastiklerine 2 el ateş edilen Mehmet C., Süleymanlar Mahallesi İstikbal Caddesi üzerinde yakalanırken, yere attığı sahte kimlikte ele geçirildi. Sahte kimlikle yakalanan Mehmet C. gözaltına alınırken, kaçtığı aracın sürücüsü Arkın T. (35) ise Akçakoca ve Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Arkın T., Emniyette alınan ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, Mehmet C.'nin sorgusu ise devam ediyor.

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