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Hastanelere Kesintisiz Enerji İçin 1,3 Milyonluk Yatırım

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Hastanelere Kesintisiz Enerji İçin 1,3 Milyonluk Yatırım
Dicle Elektrik Dağıtım, 1 milyon 300 bin liralık yatırım ile hastaneler bölgesinin enerji iletim hatlarını yeraltına alıyor.

Dicle Elektrik Dağıtım, 1 milyon 300 bin liralık yatırım ile hastaneler bölgesinin enerji iletim hatlarını yeraltına alıyor. Yapılacak çalışma sonunda bu bölgedeki havai hatların tümü yeraltına alınarak enerji kesintilerinin de önüne geçilecek.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, müşterilerine kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verme çabalarının devam ettiğini belirterek, "Hastaneler Bölgesi" olarak bilinen bölgede mevcut havai hatların, radyal şebeke durumundan arındırılarak yeraltı ring şebekesi içine alınacağını söyledi. Yaka, "Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi Ofis Bölgesi AG-OG Yeraltı Elektrik Tesisi ve ASOP Montajı Yapım İşi kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışma, 1 milyon 300 bin liraya mal olacak. Hastanelerin enerji ihtiyacını karşılayan havai hatların yeraltına alınması ile arızalardan dolayı enerji kesintisi yaşanmasının önüne geçilecektir. Bu sayede hava koşullarından kaynaklı elektrik kesintileri ve bu kesintilerin yol açabileceği güvenlik sorunlarına ilişkin handikaplar da ortadan kalkacaktır. Tüm bunların yanında havai hatların yaratmış olduğu görsel kirlilik de giderilecektir" dedi.

"16 bin 488 metre kablo döşenecek"

Söz konusu çalışmayı mart ayı başına kadar tamamlamayı planladıklarını da kaydeden Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Uğur Yaka, yapılacak çalışma sonunda bu bölgeye 2 adet beton köşk ile 20 adet Box Panonun monte edileceğini, kazılacak 2 bin 575 metre kanala ise

10 bin 700 metre orta gerilim kablosu ve 5 bin 788 metre alçak gerilim kablosu döşeneceğini söyledi. Yaka, ayrıca aydınlatma çalışmaları kapsamında hastaneler bölgesine 80 adet aydınlatma direği yerleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Hastanelere Kesintisiz Enerji İçin 1,3 Milyonluk Yatırım

Hastanelere Kesintisiz Enerji İçin 1,3 Milyonluk Yatırım

Hastanelere Kesintisiz Enerji İçin 1,3 Milyonluk Yatırım

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