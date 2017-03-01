HATALI REFLEKS

Huylu huyundan vazgeçmiyor. Dün neyse bugün de o. Osman Hoca gergin. Hoca patlamaya her an hazır bir bomba.

Bir gerçek var: Hoca öfke kontrolü olmayan bir insan.

Nerede ise gölgesi ile bile kavgalı. Ligin an itibarı ile en başarısız teknik adamlarından birisi olmasının temel nedeni bu.

Duygularını kontrol edememekten kaynaklı bir maraza yenik düşüyor oluşu.

Dün çalıştığı takımlarda da böyleydi, bugün de benzer maalesef.

Hedefinde maç içinde takıştığı Samsunsporlu taraftarlar vardı bu kez.

Tepkilere maruz kalan Göksu'yu sahiplenme duygusu ne kadar anlaşılabilir ise, refleksi o kadar yanlıştı.

Tavrın muhatabının yarattığı tüm hayal kırıklıklara rağmen kendisinin hep arkasında duran taraftar oluşu ise bir başka ilginçlikti.

Bu bir sorun. Hem de ciddi bir sorun.

Hocanın kendi ifadesi ile...

Bıçak sırtı şu günlerde hiç görmek istenmeyen...

CEZA BİR ŞANS OLDU

N'diaye'nin kırmızı kart cezası olmasa, Ercan'ı göremeyecektik sahada yine. Hocanın 11 planında Ercan yok çünkü.

Öncesinde gördük bunu.

Bolu maçında bu kez gördüğümüz ise hocanın bu konuda ne kadar yanılgı içinde olduğu. Ercan'ın Bolu maçı performansı sonrası hoca ne düşünüyor bilmiyoruz ama, artık bir gerçek var ki, Ercan'ın mutlaka tandemin iki isminden biri olması gerektiği.

Savunma direncinin artması için bu şart.

Ercan'lı bir formülü önceliğe almalı hoca. Sonra Abdulkadir, N'diaye ya da Fatih!

Yoksa bu, hem Ercan'a hem Samsunspor'a haksızlık.

Ercan bu haksızlığı sadece geçmişi ile değil, Bolu maçında da deşifre etmiş oldu.

Canberk'te deşifre edecektir...

O da Ercan gibi, hak ettiği fırsatı bulabilirse eğer.

Hadi sağ bekte Erkan hocanın önceliği... Ama, akıcı ve çabukluğu ile sağ öne de aday olabilecek bir isim o.

Eğer görmeye niyet var ise tabii...

ENDİŞE KABARIK SİCİLDEN

Fikir tekrarı yaparak yine yazacağım.

Samsunspor eğer kendi ayağına kurşun sıkma yanlışına düşmez ise kesinlikle küme düşecek takımlar arasında yer almaz.

Kendi ayağına kurşun sıkmaktan kasıt ne mi?

Misal, Sivas maçı sonrası hocanın hakeme yönelik abuk-sabuk ifadeleri nedeniyle ceza alması...

Misal, Mersin maçında çeşitli cezalar alınmasına neden olan saha içi olayları...

Misal, hocanın Bolu maçında taraftarlar ile dalaşı... Vs...

Herkesin diken üstünde olduğu bir ortamla karşı karşıyayız.

Ama sürecin aradığı akıllı ve soğukkanlı kalmayı becerebilmek.

Bir başka ifade ile, meselenin psikolojisini doğru yönetebilmek.

Sicil kabarık. Kaygı bundan.

Bu konuda referansların hiç iç açıcı olmamasından.