Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’a Ödül

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Destinasyonlar Dalında En Etkin Tanıtım Ödülü'nün sahibi oldu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Destinasyonlar Dalında En Etkin Tanıtım Ödülü'nün sahibi oldu.

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından birisi olan 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) "Ezan, Çan, Hazan ve Tarih" temalı standı ile dünyadaki 23 medeniyetin 13 medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay'ın eşi benzeri bulunmayan tarihi, kültürel zenginlikleri ve kardeşliğini 80 ülkeden gelen 140 bini aşkın katılımcıyla buluşturan Başkan Savaş, "Destinasyonlar Dalında En Etkin Tanıtım Ödülü'nün sahibi oldu.

Başkan Lütfü Savaş, Sky Reporter Dergisi'nin her yıl düzenlediği Business Challenge 2016 Ödülleri'nde, "Uluslararası İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetleri" kapsamında ödüle layık görülmüş ve bu ödülü 2017 EMİTT Fuar alanında kendisine takdim edilmişti.