Hatay Büyükşehir Belediyesi İşaret Diliyle Engelleri Aşacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları(HATMEK) işitme engellilerle iletişimi kolaylaştırmak amacıyla 120 saat sürecek işaret dili kursunu...

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları(HATMEK) işitme engellilerle iletişimi kolaylaştırmak amacıyla 120 saat sürecek işaret dili kursunu açtı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin her alanda kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve toplum içerisinde hak ettiği yeri almaları yönünde yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Yetkililer işitme ve konuşmada engelli bireyleri daha iyi anlayabilmek, onlarla daha iyi ve sağlıklı iletişim kurabilmek ve onların da toplumun birer parçası olduğu konusunda farkındalık oluşturmak için işaret dili kursu açtıklarını bildirdi.

Hatmek yetkilileri, kayıtların devam ettiğini her yaş grubundan vatandaşların kimlik fotokopisi ve öğrenim belgesi fotokopisiyle HATMEK'e başvuru yapabileceklerini belirtti.