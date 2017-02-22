Hatay Büyükşehir, Muhtaç İnsanlara Ul Uzatıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye ve havalı yatak dağıtımı gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye ve havalı yatak dağıtımı gerçekleştirdi.

Özel gereksinime sahip vatandaşların talepleri doğrultusunda hareket eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, engelli vatandaşların gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla ihtiyaçlarının karşılanması sağlanarak tekerlekli sandalye ve havalı yatak yardımında bulunuluyor.

Antakya ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde oturan ihtiyaç sahibi vatandaşa 1 adet tekerlekli sandalye ve 1 adet havalı yatak, Antakya İlçesi Gökçegöz Mahallesi'nde oturan ihtiyaç sahibi vatandaşa 1 adet tekerlekli sandalye ve Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde oturan vatandaşa 1 adet havalı yatağı teslim etti.

Yapılan hizmet karşısında mutluluğu gözlerinden okunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, başta Hatay Büyükşehir Belediye BaşkanıLütfü Savaş'a ve tüm çalışma ekibine teşekkürlerini iletti.