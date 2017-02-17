Hatay Devlet Hastanesi Basına Tanıtıldı

2016 yılının Aralık ayında hizmete giren Hatay Devlet Hastanesi, Hatay İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sebahattin Yılmaz tarafından basına...

2016 yılının Aralık ayında hizmete giren Hatay Devlet Hastanesi, Hatay İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sebahattin Yılmaz tarafından basına tanıtıldı.

Hatay İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sebahattin Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki ve Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Erdoğan tarafından Hatay Devlet Hastanesi basın mensuplarına tanıtıldı.

139 bin metrekare alana sahip 93 bin metrekare kapalı alana sahip olan Hatay Devlet Hastanesi 101 milyon Liraya mal oldu. Toplam 1050 yatak sayısı bulunan Hatay Devlet Hastanesi'nde otel konforunda hasta odalarına sahip olmakla birlikte 124 yoğun bakım ünitesi, 24 ameliyathaneyi bünyesinde barındırıyor. Günlük 125 ameliyatın yapılabildiği Hatay Devlet Hastanesi'nde 9 bin hastaya poliklinik hizmeti verebiliyor.

Hatay İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sebahattin Yılmaz, Hatay Devlet Hastanesinde kalp cerrahisi ve anjiyo hizmetini 2018 yılı içerisinde ya da 2017'nin sonunda tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, günlük 8500-9000 hastaya poliklinik hizmeti verildiğini kaydederek, "Hastanemiz merkez hastane 150 yatak ve 900 yatakla beraber Hatay Merkez kamu hastanelerine bağlı 2. Basamak sağlık kuruluşu yatak sayısı 1050 Hatay merkezinde. Toplamda günlük tüm alanlarda 8 bin 500-9 bin poliklinik hizmeti veriliyor. Bununla birlikte önümüzdeki süreçte halen devam eden onkoloji hizmetlerini tek hizmet alanında toplamaya çalışıyoruz. Yine kalp cerrahisi ve anjiyo hizmeti de önümüzdeki yıl içerisinde bulunduğumuz yılın sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor. Vatandaşlarımızın burada amaçlanan, hedeflenen kaliteli nitelikli kolay ulaşılabilir, etkin sağlık hizmetine ulaşmasını hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımıza özellikle hastalanmadan önce kendi sağlıklarına dikkat etmelerini, hareketli yaşamayı öneriyoruz. Ama şifa bulmak içinde geldiklerinde istedikleri sağlık hizmetine ulaşmalarını ve şifa bulmalarını temenni ediyoruz. Hastanemizin özelde ilimize, genelde ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Günde ortalama 8 bin-9 bin poliklinik var. Merkez hastanemiz de burası oldu A blok, B Blok var. Yine eski devlet hastanemizin olduğu alan. Her iki tarafta acil servis hizmetlerimiz devam ediyor. Şehir merkezi hastanemizde palyatif fizik tedavi, psikiyatri ve diyaliz hizmetleri, diğer klinik hizmetleri de bu binada hizmet veriyor" dedi.

Merkezi hekim randevu sistemi

Hatay İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sebahattin Yılmaz, 182 Hekim Randevu Sisteminin vatandaşlar tarafından az da olsa kullanıldığını belirtti. Yılmaz, hastaların sıra beklememeleri için 182 nolu hattı kullanmasını istediklerini vurgulayarak, "Ülkemiz genelinde uygulanan bir sistem. Vatandaşlarımız sıra beklerken zaman zaman gecikmeler nedeniyle mutsuz oluyorlar. Aynı zamanlarda klinik alanlarında yoğunluk oluşuyor. Bunun yerine 182 nolu telefonla ülke genelinde hizmet veren, randevu hizmeti veren sağlık birimi arandığında poliklinikte istediği hekimi seçme hakkıyla kendi belirlediği tarihte randevu alarak geldiklerinde yarım saat içerisinde beklemeden tedavi hizmeti, poliklinik hizmeti alabilirler. Bu hizmet içinde vatandaşlarımızın bu alanlardaki yoğunlukta yaşayacağı sıkıntının azalacağını düşünüyorum. Böylece vatandaşlarımız daha kısa sürede planlanmış tedaviye çok daha kısa süre içerisinde ulaşabilecektir. Vatandaşlarımızdan bu merkezi hekim randevu sistemini tercih etmelerini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, Hatay Devlet Hastanesinde her türlü hizmet verebildiklerini belirterek, "Tüm klinikler var. Psikiyatri kliniği merkez hastanede, fizik tedavi merkez hastanede, diyaliz hizmetleri merkez hastanede. Onun yanında diğer bahsettiğimiz kliniklerin tamamı burada. Hem merkez hastanede polikliniklerimiz var hem burada polikliniklerimiz var. Daha önce hizmet veren merkez B bloktaki poliklinik hizmetlerini orada hizmet almak isteyen vatandaşlarımız gittiğinde hizmet alabilsin diye fiili olarak devam ettiriyoruz. Şuan da burada 236 hekimimiz var. Toplam personel sayımız 2 bin 200 civarında hastane bünyesindeki hizmet alım personelleri dahil. Ulusal sağlık planlamasında ileri merkez, üst merkez planlaması vardır. Bu şuanda 2. Basamak. Sağlık hizmet basamakları var. 3 basamak sağlık klinikleri eğitim ve araştırma hastaneleri olarak adlandırılıyor. Hatay merkezindeki bu yapıyla şunu söylemememiz daha doğru olur, halen mevcut bulunan fiziki alanların genişlemesi, ek kliniklerin açılması, hasta odalarının konforunun vatandaşında beklentisinin üzerinde olması vatandaşlarımız ilk günlerden beri takip ediyoruz son derece mutlu oluyorlar, dua ediyorlar milletimize, devletimize. Bizde çok mutlu oluyoruz. Temel amacımız bu hizmeti hak edildiği şekilde vatandaşlarımızın en iyi şekilde alması için uğraşmak. Bütün çalışanlarımızla var gücümüzle bunun için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrasında hastane hizmetinde bulunan akülü arabalar ile basın mensupları için kısa bir tur düzenlendi.