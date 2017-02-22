  • BIST 88.965
  • Altın 143,832
  • Dolar 3,6224
  • Euro 3,8214
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C

Hatay Merkezli Fetö Operasyonu: 26 Gözaltı

» »
Hatay Merkezli Fetö Operasyonu: 26 Gözaltı
Hatay merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı...

Hatay merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı belirlenen 26 kişi gözaltına alındı.

Hatay, Osmaniye, Adana, Kayseri, İzmir, İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Kanun Hükmünde Kararnameyle daha önce meslekten ihraç edilen polis, asker, öğretim üyesi, öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların, FETÖ/PDY'yle bağlantılı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Matbaada Sahte Para Basan Çete Çökertildi22 Şubat 2017 Çarşamba 00:38
  • Su Kanalına Uçan Traktörde Can Verdi21 Şubat 2017 Salı 23:48
  • Samsun’da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı21 Şubat 2017 Salı 23:43
  • Karaman’da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Yakalandı21 Şubat 2017 Salı 23:38
  • Suriyeli Uyruklu Şahıs 18 Yaşındaki Genci Bıçaklayarak Öldürdü21 Şubat 2017 Salı 23:33
  • Fetö Soruşturmasında 2 Tutuklama21 Şubat 2017 Salı 22:43
  • Cinayete Kurban Giden Minik Irmak’ın Babası Dehşet Saçtı21 Şubat 2017 Salı 22:43
  • Tren Vagonunun Üzerinden Geçerken Elektrik Akımına Kapıldı21 Şubat 2017 Salı 22:43
  • Niğde’de Fetö Soruşturmasında 4 Tutuklama21 Şubat 2017 Salı 22:28
  • İstinat Duvarı Binanın Üzerine Yıkıldı21 Şubat 2017 Salı 22:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti