Hatay Merkezli Fetö Operasyonunda 13 Asker Gözaltına Alındı

Hatay merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen ve aralarında...

Hatay merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen ve aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 13 asker gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Ankara, Manisa, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Balıkesir, Uşak ve Karaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararnameyle meslekten ihraç edilen bir üsteğmen, bir teğmen, 8 astsubay ve 3 uzman çavuş gözaltına alındı.

Zanlıların, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.