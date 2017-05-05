Hatay Mozayiğini Dünyaya Tanıtıyorlar

Hatay 1. Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'nda stant açan firmanın yetkilisi Mustafa Karabay, Hatay mozayiğinin ülke genelinde ve yurt dışında büyük...

Antakya'da bir firma mozaik tablolar ile Hatay'ı dünyaya tanıtıyor.

Hatay 1. Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'nda stant açan firmanın yetkilisi Mustafa Karabay, Hatay mozayiğinin ülke genelinde ve yurt dışında büyük talep gördüğünü ancak Hatay'ın iç piyasası için aynı şeyleri söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Hatay mozayiğini başta ABD olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ettiklerini belirten Karabay özellikle ABD'lilerin Antakya'dan mozaik eseri aldıklarında bu konuda gururlandıklarını ifade etti.