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Hatay Sınırına Sevkiyat Sürüyor

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Hatay Sınırına Sevkiyat Sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen araçların sevkiyatı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen araçların sevkiyatı sürüyor.

Çeşitli birliklerden takviye olarak demiryolu ile gönderilen araçlar ve aralarında bulunan sağlık araçları birlikte İskenderun Demiryolu İstasyonu'ndan güvenlik önlemleri eşliğinde karayolunda konvoy halinde yola çıktı. Suriye sınırındaki birliklere takviye gönderilen araçların, sınırda konuşlandırılacakları öğrenildi.

Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.

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