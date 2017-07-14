Hatay Sınırında Orman Yangını

Hatay'ın Yayladağı ilçesi, Suriye sınırında çıkan yangın Türkiye sınırına 200 metre kadar yaklaştı.
Esad güçlerinin, Lazkiye'nin Bayırbucak Türkmen Dağı bölgesine yönelik saldırı ve top atışları sonrası, Yamadı köyü kırsalında ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle sınıra 200 metre kadar yaklaştı. Yangının Türkiye'ye geçme ihtimaline karşı bölgeye çok sayıda arazöz sevk edilirken, yangın sınırı geçmeden etkisini yitirdi. Yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı yangın söndürme ekipleri bölgede hazır bekletiliyor. (MT-DK-Y)
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