Hatay Yeni Yıla Işıl Işıl Girecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Antakya'nın ana caddelerinde başlattığı aydınlatma çalışmalarını tamamladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Antakya'nın ana caddelerinde başlattığı aydınlatma çalışmalarını tamamladı.

Antakya'nın işlek caddelerinde yeni yıl öncesinde yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla caddeler yeniden hayat buldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan ışıklandırma çalışmaları kapsamında kentin işlek caddeleri rengarenk ışıklandırmalara kavuştu. Farklı bir konsepte kavuşan caddeler, vatandaşlar tarafından beğeni topladı.