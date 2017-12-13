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Hatay Yeni Yıla Işıl Işıl Girecek

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Hatay Yeni Yıla Işıl Işıl Girecek
Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Antakya'nın ana caddelerinde başlattığı aydınlatma çalışmalarını tamamladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Antakya'nın ana caddelerinde başlattığı aydınlatma çalışmalarını tamamladı.

Antakya'nın işlek caddelerinde yeni yıl öncesinde yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla caddeler yeniden hayat buldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan ışıklandırma çalışmaları kapsamında kentin işlek caddeleri rengarenk ışıklandırmalara kavuştu. Farklı bir konsepte kavuşan caddeler, vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

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