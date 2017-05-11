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Hatay’a Şehit Ateşi Düştü

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Hatay’a Şehit Ateşi Düştü
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yürütülen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez'in Hatay'daki babaevine ateş düştü.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yürütülen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez'in Hatay'daki babaevine ateş düştü.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyon sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen iki askerden 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez'in memleketi Hatay'ın Kumlu ilçesi Akkerpiç köyündeki ailesine acı haber ulaştı. Şehadet haberi ailesine yetkililerce verilirken, acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

7 kardeşin en büyüğü olan 3 aylık evli şehit Gücüyetmez'in annesini ise 7 yıl önce kaybettiği öğrenildi. Şehidin cenazesinin Akkerpiç Köy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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