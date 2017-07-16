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Hatay’da 15 Temmuz Etkinlikleri

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Hatay’da 15 Temmuz Etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Hatay'ın Antakya ilçesinde etkinlikler gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Hatay'ın Antakya ilçesinde etkinlikler gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Caddesi'nden 15 Temmuz Milli İrade Parkı'na Antakya Belediyesi Mehteran Takımı ile yürüyen vatandaşlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, Vatan bölünmez" sloganları attı.

Atatürk Caddesi'nden başlayan "15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşüne" katılan protokol üyeleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğin yapılacağı alana ulaştı. 15 Temmuz Milli İrade Parkı'na toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri şehitler için saygı duruşunda bulunarak ve İstiklal Marşı okudu. Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından şehitler için dua edildi.

Programda, Hatay Valisi Erdal Ata tarafından yapılan konuşmada, 15 Temmuz'u kara bir gün olarak değil Türkiye'nin aydınlık geleceğinin şafağı olarak andıklarını söyledi.

Vali Ata, o kara geceyi aydınlatan yüce milletin dün Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi milli mücadele ruhuyla bir ve beraber oluşu ve silahlara, tanklara, uçaklara karşı kahramanca vakur ve metanetiyle kararlı bir duruşu sergilemesi olduğunu belirterek: "Tam 1 yıl önce devlet içinde örgütlenmiş hainlerin gerçekleştirmeye çalıştıkları darbe girişimine karşı milli direnişimizi anmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Şükürler olsun ki, 15 Temmuz'u kara bir gün olarak değil Türkiye'nin aydınlık geleceğinin şafağı olarak anıyoruz. O kara geceyi aydınlatan yüce milletimizin dün Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi milli mücadele ruhuyla bir ve beraber oluşu ve silahlara, tanklara, uçaklara karşı kahramanca vakur ve metanetiyle kararlı bir duruşu sergilemesi olmuştur. 15 Temmuz'da darbecilere karşı kararlı duruşu ile halkımızın meydanlara çıkmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, tüm siyasi parti liderlerine, sivil toplum örgütlerine ve özellikle de tüm Türk Halkı'na teşekkür ediyorum" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da halka yaptığı konuşma alana kurulan sinevizyonla canlı yansıtıldı. Tasavvuf gurubu tarafından ilahiler okundu. Saatler 00.20'de tüm camilerde aynı anda salalar okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine Hatay Valisi Erdal Ata, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, askeri erkan, daire amirleri, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

Hatay’da 15 Temmuz Etkinlikleri

Hatay’da 15 Temmuz Etkinlikleri

Hatay’da 15 Temmuz Etkinlikleri

Hatay’da 15 Temmuz Etkinlikleri

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