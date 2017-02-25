Hatay’da 215 Bin 600 Adet Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 215 bin 600 adet cinsel uyarıcı hap ele geçildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 215 bin 600 adet cinsel uyarıcı hap ele geçildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Suriyeli şahısların evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 215 bin 600 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirilirken olayla ilgili Suriyeli H.O.(33), A.O.(22), M.I.(33) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorguları sürüyor.