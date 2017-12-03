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Hatay’da 83 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Hatay’da 83 Kaçak Göçmen Yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 83 mülteci yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 83 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan otogarında uygulama gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogar içinde Türkiye'nin çeşitli yerlerine gitmek için otobüs bekleyen 83 kaçak göçmeni fark etti. Aralarında engelli ve çocukların da olduğu 83 Suriyeli kaçak göçmen gözaltına alınarak Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan ve parmak izleri alınan mülteciler daha sonra Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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